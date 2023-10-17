71 شهيدا ومئات الجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل جنوب غزة

استُشهد 71 فلسطينيا، وأصيب مئات، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل على رؤوس ساكنيها في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بـ استشهاد 28 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء بقصف منزل عائلة زعرب المكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه وإصابة عشرات من المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف للطيران الحربي منزلا في الحي الهولندي غرب خان يونس.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف منزل في الحي الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل والبنايات والشقق السكنية في أحياء مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.