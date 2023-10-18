مواعيد قطارات الإسكندرية- القاهرة والعكس.. المكيف والتالجو 

يسأل المواطنون والمسافرون عن مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة والعكس لمعرفة وتحديد مواعيد سفرهم، وقد أعلنت سكك حديد مصر عن تلك المواعيد والتي تبدأ من السادسة صباحا يومياً، وفقاً لأنظمة الذهاب والعودة من الإسكندرية إلى القاهرة.

وتقدم «الوطن» مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة الجديدة البالغ عددها 13 رحلة يومية، والعكس بالنسبة للعودة بحسبما أعلنته سكك الحديد للمواطنين، بالإضافة إلى مواعيد قطارات التالجو الجديدة.

مواعيد قطارات القاهرة- الإسكندرية

- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية 6.00 صباحاً.

- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر 8.00 صباحاً.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية 8.10 صباحاً.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية 10.00 صباحاً.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية 12.30 ظهراً.

- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر 2.00 ظهراً.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية 14.25 ظهراً.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية 15.35 عصراً.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية 5.10 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية 6.00 مساء.

- قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر 7.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية 8.15 مساء.

- قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية «روسى» 1.25 ظهراً.

- قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية «روسى» موعد قيامة الساعة 17.20 ظهراً.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة الجديدة

- قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة 6.00 صباحاً.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر 7.00 صباحاً.

- قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر 8.00 صباحا.

- قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة 8.15 صباحاً.

- قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة 11.30 صباحا.

- قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة 1.00 ظهراً.

- قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر 2.00 ظهراً.

- قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة 3.30 عصراً.

- قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة 6.00 مساء.

- قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة 10.10 مساء.

- قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة «روسى» 11.10 ظهراً.

- قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة «روسى» 10.20 مساء.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية التالجو

مواعيد قطارات التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس

- قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية تالجو 2.00 ظهراً

- قطار رقم 2022 الإسكندرية القاهرة تالجو 5.50 مساء

- قطار رقم 2024 الإسكندرية القاهرة تالجو 2.00 ظهراً

- قطار رقم 2027 القاهرة الإسكندرية تالجو 7.00 مساء