«سكك حديد مصر» تفتح باب الاشتراكات أمام طلاب المدارس والجامعات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات «الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر» بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة في المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

قيمة الاشتراك

وأضافت في تقرير لها، أنّها تمنح تخفيضا لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98% وقطارات التهوية الديناميكية تخفيض بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة 90%، على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل، وطبقا للضوابط التالية:

- يتم صرف الاشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصى مسافة 400 كيلومتر.

- تصرف الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات «الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر»، وحال ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحب الاشتراك، يتم توقيع العقوبة المقررة طبقا للوائح وقوانين الهيئة.

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 أشهر للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومي إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفي حالة الطلبة الذين تزيد مدة دراستهم عن 9 أشهر، يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي.

- يشتري الطالب استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، ثم يملأ الاستمارة ويتم اعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- يتم السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى «التهوية الديناميكية – تحيا مصر» دون تحصيل أي رسوم ودون مقعد، وحال رغبته في حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر.

- يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملي اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يوميا، وحال تواجده دون رسم حجز مقعد يعتبر راكب دون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقا للوائح.

وأكدت الهيئة أنّها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.