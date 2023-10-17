رئيس الوزراء البريطاني يزور تل أبيب الخميس المقبل كتب: محمد أيمن سالم 07:45 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 ريشي سوناك نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، سيزور تل أبيب، الخميس المقبل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: السيسي يناقش مع رئيس الوزراء البريطاني حماية المدنيين في فلسطين رئيس الوزراء البريطاني: حققنا تقدما في خفض التضخم مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة: المقاومة تقصف حشودا عسكرية إسرائيلية أحمد الطاهري وفريق عمل «القاهرة الإخبارية» ضيوف قصواء الخلالي.. الليلة رئيس الوزراء البريطاني القاهرة الإخبارية وسائل إعلام إسرائيلية بقلم محمد أيمن سالم