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رئيس الوزراء البريطاني يزور تل أبيب الخميس المقبل

كتب:

محمد أيمن سالم
07:45 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
ريشي سوناك

ريشي سوناك

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، سيزور تل أبيب، الخميس المقبل.

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