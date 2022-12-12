أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم.. الرمان بـ8 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 12-12-2022 في الأسواق المصرية ، وفق الجولة التي قامت بها «الوطن»، من اجل معرفة اخر ما استقر عليه الأسعار وتقديمها للمتابعين والقراء، بشكل يومى.

وسجلت أسعار الفاكهة بأصنافها المختلفة في سوق العبور، وفق لما نشر على الموقع الإلكتروني له وفي الأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في السوق المحلي اليوم الاثنين

تراوح سعر كيلو الرمان بين 8-10 جنيهات ، وسجل سعر كيلو الفراولة 15 جنيها، وكيلو التين بين 10-12 جنية، وتراوح سعر كيلو البرتقال السكرى وابو صرة بين 6.5 جنيه و 10 جنيهات، وبلغ البرتقال البلدى 8 جنيهات كما سجل سعر كيلو البلح الأحمر بين 10 جنيهات و15 جنيها.

وتراوح سعر اليوسفي بين 6 و10 جنيهات، الجوافة بين 8 و10 جنيها، تراوح كيلو البرقوق بين 20 و25 جنيها، الموز بين 10 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

ووفق لما اعلنه الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الفاكهة كما يلي:

بلغ البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات، البلح الرملي من 4 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

سعر البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، كيلو التفاح الجولدن بين 18 و20 جنيها، الجوافة بين 3 و8 جنيهات، الكيوي 20 جنيها، الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، سعر اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.