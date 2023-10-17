أمين التحالف الوطني: ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي كارثة إنسانية بكل المقاييس

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن القضية الفلسطينية قضية تاريخية ومهمة للشعب المصري مشيرة إلى أن السوشيال ميديا في الوقت الحالي ينقل ما يحدث في فلسطين على الهواء وغير محتمل ما يحدث من الجانب الإسرائيلي.

106 شاحنات من العمل الأهلي للعمل التنموي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفي شردي عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، «أن 106 شاحنات من العمل الأهلي للعمل التنموي بها أكثر من ألف طن مواد غذائية جافة وسهله التناول والأغطية الشتوية وخيم أدوات طبية وأدوية وأجهزة قياس الضغط والسكر».

قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وكانت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى مدينة العريش بشمال سيناء، لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط الآلاف الضحايا والمصابين..