تشكيل هيئة مكتب نقابة أطباء الدقهلية.. «عبدالناصر البحيري وكيلا»

عقد مجلس إدارة نقابة الأطباء الفرعية الجديد أولى اجتماعاته، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي واختيار نقيب وأعضاء جدد للمجلس.

تهنئة الفائزين في انتخابات نقابة أطباء الدقهلية

جاء ذلك برئاسة الدكتور على توفيق، نقيب أطباء الدقهلية، وبحضور الأعضاء الجدد بمقر نقابة أطباء الدقهلية بنادي الأطباء بمدينة طلخا.

وقدم الدكتور علي توفيق، نقيب أطباء الدقهلية، الشكر للمجلس السابق وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الدقهلية على ثقتهم بانتخابه وانتخاب أعضاء جدد آملًا أن يكونوا جميعًا على قدر الثقة والمسؤولية

تشكيل هيئة المكتب لنقابة أطباء الدقهلية

وخلال الاجتماع جرى تشكيل هيئة المكتب لنقابة أطباء الدقهلية والتي تمثلت في:

- الدكتور علي توفيق نقيبًا

- الدكتور عبد الناصر البحيري وكيلًا للنقابة

- الدكتور أحمد عصام أمينًا عامًا للنقابة

- الدكتورة عبير عبد القادر أمين الصندوق

- الدكتور أحمد عياد الأمين العام المساعد

- الدكتور محمد صلاح أمين الصندوق المساعد

كما حرى خلال الاجتماع تشكيل اللجان النقابية والمقررين لها.