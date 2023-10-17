الكشف الطبي على 1053 مواطنا في قافلة مجانية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية عمر بن الخطاب بالتحرير، يومي الاثنين والثلاثاء، تم خلالها الكشف على 1053 مواطنا مجانا، من خلال 8 عيادات طبية.

قوافل طبية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 283- عيادتي الأطفال 371 - الجراحة 142 - النساء 87 - تنظيم الأسرة 19 - العظام 161».

صرف العلاج مجانا في القافلة

كما تواجد خلال القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تأتي القوافل في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.