مستشار الرئيس الفلسطيني: نتحرك مع مصر والأردن والسعودية لوقف العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه ليس لديه أي تفاصيل عن اجتماع الرئيس محمود عباس أبو مازن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فلم يتطلع بعد على المخرجات، لكن المدخلات معروفة، لأن الموقف الفلسطيني والعربي واضح، وهو وقف العدوان وفتح ممرات إغاثة إنسانية ووضع حد لكل هذه المآسي بإنهاء الاحتلال مشيرًا إلى التعاون الكبير مع مصر والأردن والسعودية لوقف العدوان الإسرائيلي.

إنهاء معاناة فلسطين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن السياسة لا يوجد بها تشاؤم أو تفاؤل، وزيارة بايدن غدا لا يمكن التكهن بنتائجها، لكن موقفنا ثابت وهو إنهاء كل المعاناة وإنهاء الاحتلال.

الهباش: أمريكا غطاء إسرائيل

تابع: «الجميع يعرف توجهات الولايات المتحدة، الكل يعرف أن الراعي الأول لكل ما تفعله إسرائيل وما دام لن يتغير موقف أمريكا فلن يتغير موقف إسرائيل، وإسرائيل تظن أنها تحتمي بغطاء غير قابل للتأثر وتتصور أن بإمكانها أن تقعل ما تشاء».

الهباش: أمريكا لن تضغط على إسرائيل

وذكر أن أمريكا لن تضغط على إسرائيل لأنه ببساطة لا أحد يضغط على الولايات المتحدة من المجتمع الدولي ولا من الجانب العربي ولا الجانب الإسلامي، ولا بد من استخدام كل أوراق الضغط على أمريكا لتتراجع عن موقفها.

عدم تراجع العدوان

وأضاف أنه ما زال لدينا خشية كبيرة من عدم تراجع العدوان وتفاقم الوضع الكارثي في غزة، ونتحرك باستمرار مع مصر والأردن والسعودية لوقف العدوان وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.