مستشار الرئيس الفلسطيني: مساندة أمريكا للاحتلال لا تسهم في إحداث التهدئة

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا لسنا بحاجة إلى الاستماع للمتحدث الأمريكي، بل متأكدين أن الإدارة الأمريكية تقف مع الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم العدوان الإسرائيلي، وهذا الكلام نعرفه قديمًا، ولا نزال نسمعه، وليس لدينا وهم حيال ذلك، وهذا الموقف بمنتهى الهدوء والصراحة، لا يساعد على تهدئة الأمور، ولا يساعد على إحلال السلام والمصالحات في المنطقة.

أكد «الهباش»، خلال مداخلته بقناة القاهرة الإخبارية، أن انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الأعمى لإسرائيل، يعني أننا نبتعد أكثر وأكثر، ويومًا بعد الآخر، عن السلام والمصالحة في الشرق الأوسط.

يجب على الولايات المتحدة أن تأخذ جانب القانون الدولي

وتابع «الهباش» أنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة، في تحقيق السلام، فعليها أن تأخذ جانب القانون الدولي، وليس جانب الاحتلال الإسرائيلي، لأن جانب القانون الدولي يحرم يجرم احتلال أراضي الغير بالقوة، والتسلط على شعب أعزل، وارتكاب مجازر بحق المدنيين، ومنع إدخال الماء والكهرباء والغذاء والدواء، إلى المناطق التي تتعرض لحرب فادحة.