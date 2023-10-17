السفير الفلسطيني بالقاهرة: شعبنا يتعرض لإبادة جماعية ممنهجة

قال السيد دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، تعقيبًا على الأوضاع الجارية في قطاع غزة، إن الفلسطينيين يتعرضون حاليًا لإبادة جماعية ممنهجة، وما يحدث الآن هو أمر غير إنساني وغير مقبول بكل المقاييس، موضحًا أن هناك أحياء بأكملها هُدمت، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الطبية، وتدمير ما يزيد عن 15 مركزًا صحيًا خلال الهجمات الإسرائيلية.

المستشفيات والوحدات الصحية ليست كافية لاستقبال المرضى

وأضاف السفير الفلسطيني في القاهرة في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «ten»، أن عدد المستشفيات والوحدات الصحية ليس كافياً لاستقبال كل المصابين والحالات التي تحتاج إلى رعاية فورية، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا إسرائيليًا لتهجير أهالي قطاع غزة، وهو ما لا يمكن قبوله من خلال الحكومة أو الشعب الفلسطيني.

تعنت إسرائيلي في دخول المساعدات

وأضاف السفير الفلسطيني في القاهرة أن هناك تعنتًا إسرائيليًا فيما يخص السماح بدخول أي نوع من أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني، وأن هناك دعمًا أمريكيًا وبريطانيًا لكل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من مجازر في حق الشعب الفلسطيني، مطالبا أن المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له.

وأكد السفير الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيواصل مقاومته حتى تحقيق حقوقه المشروعة.