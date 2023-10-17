أستاذ الشريعة الإسلامية: الإيمان الحقيقي لا يحدث إلا لمن سلّم لله ورسوله قولا وفعلا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإيمان الحقيقي لا يحدث إلا لمن سلم لله ورسوله في نفسه قولًا وفعلًا وأخذًا وتركًا حبًا وبغضًا، وذلك يشمل أحكام التكليف وأحكام التعريف، فالإيمان لا يحدث إلا لمن حكم الله في أقواله، فلا يقول إلا بما قال الله ورسوله، و«فعلًا» أي يفعل ما أمره الله ورسوله، في الحال والآن والمستقبل، وكل شيء يفعله الشخص، يجب أن نحكم الله ورسوله.

طريقة تسليم الأمر لله تعالى

وأضاف «مهنا» خلال حواره، ببرنامج «الطريق إلى الله»، المذاع عبر فضائية «الناس»، أن سيدنا أبو الحسن الشاذلي، قال: «يا ولدي لا تبلغ حقيقة هذا الأمر، إلا إذا رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في كل شيء، وعند كل شيء، ومع كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، أيًا ما كان الأمر، إذا تحكم الله ورسوله، سواء كان أحكام التكليف والتعريف».