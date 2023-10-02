أحكام الوضوء والصلاة لمن يعاني من سلس البول.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما حكم من يعاني سلس البول وتتساقط منه نقاط بعد الوضوء وفي الصلاة، وهل يعيدهما؟

يجب الوضوء بعد كل صلاة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «إن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إِذا أحدث حتى يتوضأ».

وتابع: إذا كان البول ينزل من المريض بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة دون تحكمه فيه، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر.