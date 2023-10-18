تفاصيل حملة الكشف عن سرطان الثدي للطالبات والعاملات بجامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط إطلاق حملة مكبرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف عضوات هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري والطالبات بمختلف الكليات والتي تستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وفيما يلي تقدم «الوطن» 10 معلومات عن الحملة التي تقوم جامعة أسيوط بتنفيذها:

شعار الحملة «اطمنى.. إحنا معاكي»

- الحملة تستهدف التوعية بسرطان الثدي والكشف على السيدات والفتيات بالجامعة.

- تحمل الحملة شعار «اطمنى.. إحنا معاكي» تمتد فى الفترة من 17 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

- الحملة تأتي بالتزامن مع المبادرة العالمية Jأكتوبر الوردي»، وفي إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية.

- تقوم الحملة على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية اللازمة لهم .

- ترتكز الحملة على رفع الوعى الصحي وتعزيز ثقافتهم بالسلوكيات الصحية السليمة، مع تعريفهم بأهمية الكشف الدورى والفحص المبكر.

مسح طبى للسيدات فوق سن 35 عام

- الحملة متنقلة تجوب الكليات بفريق متخصص لإجراء مسح طبى للسيدات فوق سن 35 عاما من عضوات هيئة التدريس والكادر الإداري.

-إجراء الفحص الطبي المبدئي على السيدات الأكثر عرضة للإصابة لوجود تاريخ عائلي بالمرض.

- يتم تحويل الحالات المشتبه فى إصابتها بالمرض لإجراء فحص دقيق بأشعة الماموجرام بالمستشفى.

- اليوم الأول تضمن فحص المترددات من كليات طب وصيدلة والطب البيطري وتم تخصيص مقراً لها بكلية الطب.

- شهدت الحملة إقبال من الطالبات الجامعيات تحت السن المستهدف، لإجراء الكشف المبكر لوجود تاريخ مرضي بين أفراد العائلة.