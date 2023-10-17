تضم محافظة كفر الشيخ عدة أماكن للكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في كفر الشيخ، وذلك لذوي الهمم وعدد من الفئات الأخرى بالمجتمع.

أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في كفر الشيخ

وأكد مصدر بمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في كفر الشيخ، وذلك في المركز الطبي بمدينة كفر الشيخ، والمستشفى العام بمدينة كفر الشيخ، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى سيدي سالم، ومستشفى مطوبس، ومستشفى البرلس النموذجي، ومستشفى قلين ومستشفى الرياض، ومستشفى بيلا المركزي، ومركز طبي الحامول.

توقيع الكشف الطبي على الراغبين في حصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأضاف أيضا أنه عقب الذهاب إلى أماكن الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في كفر الشيخ، يعقب ذلك توقيع الكشف الطبي على كل شخص على حدة بشكل شامل، وذلك حتى يمكن تحديد الحالات المستحقة، بهدف استخراج كارت الخدمات المتكاملة وفقا للضوابط التي تم اتخاذها في هذا الصدد، ثم يتم عقب ذلك استكمال باقي الإجراءات من خلال مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ.