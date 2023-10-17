انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لـ«سياحة وفنادق السادات» بجنوب سيناء

انطلقت أولى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية السياحة والفنادق بجامعة السادات تحت عنوان «البحث العلمي المستدام والتحول الرقمي رؤية مستقبليه للسياحة والضيافة والآثار»، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووزير السياحة والطيران والمواني الأسبق بدولة سيشل، والدكتور نيكي نيلسون عالم المصريات بجامعة مانشيستر، والدكتورة نهى عثمان عزمي عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية

وقالت الدكتورة نهى عثمان عزمي، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات، إن فعاليات المؤتمر تشهد ورش عمل وجلسات يديرها نخبة كبيرة من أساتذة الجامعات المصرية والأجنبية لوضع حلول لـ40 رؤية للوصول لتحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة عبر آليات التحول الرقمي.

ومن أهم محاور المؤتمر الرئيسية:

1- التحول الرقمي واقتصاد المعرفة في صناعة الضيافة والسياحة والتراث والآثار.

2- حفظ وإدارة المواقع الأثرية والتراثية في ظل عالم متغير.

3- استدامة الخدمات السياحية والضيافة.

4- التغيرات المناخية وتأثيرها على المواقع الأثرية والتراثية.

5- التكامل الاقتصادي والسياحي من أجل مستقبل أفضل.

6- التعليم السياحي في عصر المعلوماتية.

معارض على هامش المؤتمر

وأضافت أنه تم افتتاح مجموعة من المعارض على هامش المؤتمر للوفود المشاركة المهتمة بالسياحة والسفر وأنظمة الاختبارات الإلكترونية والتدريب والتعليم وبرمجيات الفنادق، وفي نهاية الفعاليات سيتم الإعلان عن توصيات المؤتمر ومنح جوائز أفضل مشاركات بحثية.