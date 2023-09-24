جمال شعبان: تناول الشاي بعد الأكل مباشرة قد يسبب الإصابة بالأنيميا

قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عددًا من النصائح لتحسين الصحة العامة، والوقاية من أمراض القلب.

جمال شعبان: فوائد كثيرة للشاي

وقال «شعبان» خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «سي بي سي»، إن الشاي له فائدة كبيرة حيث يمنع ارتفاع الكوليسترول وتصلب القلب والشرايين والجلطات.

عميد معهد القلب السابق: الشاي قد يتسبب في الإصابة بالأنيميا

وواصل عميد معهد القلب السابق: «الشاي قد يتسبب في الإصابة بالأنيميا إذا تم شربه بعد الأكل مباشرة، ويفضل شربه بعد ساعة».

وتابع الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق: «احصل على الشاي من غير سكر ولا لبن، حتى تحصل على الفائدة الكاملة المضادة للأكسدة، ويجب الحصول على الشاي دون سكر لأن إضافة السكر تقلل من فائدته».