قطاع المتاحف يحتفل بيوم الأغذية العالمي تحت شعار «المياه هي الحياة»

احتفل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار بيوم الأغذية العالمي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في جميع ومواطن الصراع والأزمات، وجاء شعار الاحتفال هذا العام تحت عنوان: «المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أي أحد خلف الركب».

وأكد المتحف، أن الماء ليس فقط مفتاح الأمن الغذائي والتغذية بل هو مفتاح الحياة على كوكب الأرض بوجه عام، حيث تغطي المياه معظم سطح الأرض وهي السبب في إنتاج الأغذية التي نتناولها، لذا يجب العمل على استكشاف طرق فعالة لتحسين إدارة المياه في الزراعة وأنظمة الغذاء، ما يترتب عليه تحسين الأمن الغذائي والتغذية للجميع، الآن وفي المستقبل.

اليوم العالمي للغذاء

وأوضح قطاع المتاحف على صفحته الرسمية عبر فيس بوك، أن مياه مياه نهر النيل لعبت دورًا بالغ الأهمية في حياة المصري القديم، فكانت بالنسبة له مصدر حياة ورزق وخير وصحة.

وأشار بيان المتحف: فلقد ساهمت مياه النيل في تخصيب التربة الزراعية في مصر القديمة وتنوع إنتاج المحاصيل والأطعمة من خضروات وفاكهة يقوم المصري القديم بزراعتها وتناولها، فانعكست صحة وسلامة غذائه على صحته وعقله وإنتاجه فحرص المصري القديم على تناول الطعام الصحي الذي طرحته أرضه بتنوع ودون إفراط.

المياه في حياة المصري القديم

واستكمل المتحف: كما كان للغذاء دورًا هامًا في حياة المصري القديم ليس فقط في حياته، ولكنه دخل كجزء أساسي في معتقداته الجنائزية فكان يتم وضع الطعام والشراب للمتوفى، ليستطيع استعادة حياته بعد الموت في العالم الآخر.