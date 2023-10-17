رئيس جامعة أسيوط: الإقبال على التبرع بالدم يعكس التضامن القوي مع الفلسطينيين

تابع الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أعمال حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين، خلال جولته التفقدية لمقر الحملة، والتي انطلقت بالأمس، تحت شعار «تبرعك بدمك ينقذ روح».

حملة للتبرع بالدم في جامعة أسيوط

وأشار الدكتور المنشاوي، إلى أن الحملة تشهد إقبالًا كبيرًا من المترددين، يعكس التضامن القوي بين الشعب المصري والفلسطيني، والمساهمة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وإنقاذ أرواح الجرحى ضحايا العدوان الإسرائيلي، وتستمر الحملة ليوم الخميس 19 أكتوبر، وتم توفير سيارتين نقل دم للتبرع داخل الجامعة أمام القرية الأولمبية، كما سيتم توفير سيارة نقل دم بجامعة أسيوط الأهلية غدا الأربعاء، لنقل أكياس الدم إلى بنك الدم الرئيس بالمستشفى الجامعي، ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الحملة تستهدف دعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يجري بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على القيام بدورها المجتمعي وواجبها الوطني.