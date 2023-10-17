الحكومة الفلسطينية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في الإبادة الجماعية

قال إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يتفننون في الإبادة الجماعية، ويحاولون مرة أخرى تكرار النكبة، موضحًا أرقام الشهداء في تصاعد مستمر خلال 11 يومًا، وأننا نتعرض لمحرقة بعد قصف مستشفى المعمداني، بمشهد تعجز الكلمات عن وصف ألمه.

الأشلاء متناثرة في مستشفى المعمداني

وأوضح ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية من فلسطين ببرنامج مساء dmc،:« الأشلاء متناثرة في مستشفى المعمداني، والدماء في كل مكان وأنا لا أستطيع وصف المشهد الحالي بعد القصف الذي طال مئات الشهداء مستشفى المعمداني وأن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل القيم والمواثيق الدولية عندما قصف مستشفى المعمداني».

نعيش فظائع مروعة نتيجة لصمت المجتمع الدولي

وتابع: «نعيش فظائع مروعة نتيجة لصمت المجتمع الدولي وعدم أداء مجلس الأمن لدوره، وغزة تعاني وتبحث عن ضمير العالم، إسرائيل تمارس شتى ألوان الفظائع تجاه سكان غزة الأبرياء».