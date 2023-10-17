«الأزهر لمكافحة التطرف»: ما يحدث في فلسطين مجزرة وجريمة حرب

قدم الدكتور وسام حشاد، مشرف وحدة الرصد باللغة العبرية بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، التعازي الحارة باسم الأزهر الشريف للشعب الفلسطيني في شهدائهم الأبرار، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين مجزرة وجريمة حرب، بكل ما تحمله معاني الكلمة.

استشهاد 3 آلاف فلسطيني

وأضاف «حشاد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية تامر حنفي: «كل الإحصائيات تؤكد استشهاد 3 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، ومن بين الشهداء 1046 طفلا، والاحتلال لا يرتكب هذه المجازر من فراغ».

وحدة الرصد باللغة العربية

وتابعت مشرف وحدة الرصد باللغة العربية بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، أن سبب جرائم الاحتلال هو أن الحكومة الإسرائيلية يمينية متطرفة يحكمها حاخامات الصهيونية الدينية التي أصدرت فتوى لكبار المسؤولين بضرورة إقامة معسكرات إبادة جامعية للفلسطينيين في عام 2011 معتمدين على نصوص توراتية مبتورة من سياقها التاريخية من أجل هذه المجازر والإبادة الجماعية.