فئات حكومية يحظر عليها دعم أي مرشح رئاسي.. تعرف عليها

تضمنت القرارات المنظمة للانتخابات الرئاسية 2024، والصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد خاصة تحظر على بعض الفئات الحكومية، دعم أي من مرشحي الرئاسة والدعاية لأي منهم.

ونصت المادة الخامسة من القرار رقم 15 لسنة 2023، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، على أن «يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين».

وأصدرَت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة 2024، وجاءت القائمة كالتالي:

1- المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات.

2- المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران والذي قدم 30 تزكية نيابية.

3- المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة والذي قدم 27 تزكية نيابية.

4- المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر والذي قدم 46 تزكية نيابية، بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.