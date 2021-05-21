أليات تصنيع لقاح كورونا بعد استلام مصر المادة الخام

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي، لتصنيع نحو 2 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» على متن نفس الطائرة، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن الشحنة التي وصلت مصر، تتضمن 1400 لتر من المواد الخام، اليوم الجمعة، خاصة بتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية، تكفي لتصنيع مليوني جرعة من اللقاحات، لافتًة إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»، خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، مضيفًة أن مصر من أوائل الدول في القارة الإفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

مصر تعد أهم دول القارة الإفريقية في تصنيع اللقاحات والأدوية

وعن قدرة مصر على تصنيع لقاح كورونا، أوضح الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات، أن مصر تعد أهم دول القارة الإفريقية في تصنيع اللقاحات والأدوية، موضحا أنها تمتلك موقعا مميزا يساعد على سهولة الحركة بين قارتي آسيا وإفريقيا، ما يضمن وصول اللقاح إلى كل دول العالم.

وأضاف شاهين لـ«الوطن»، أن تصنيع اللقاحات يمر بمراحل متعددة، وبعد استلام مصر المادة الخام، يصبح لديها أهم نقطة في تصنيع اللقاح، مشيرا إلى توافر الكثير من مصانع الأدوية في مصر بها إمكانات عالية، ستعمل على العمل على المادة الخام وفقا للبرتكولات الطبية، وبدء عملية التصنيع بواسطة الأجهزة المتخصصة في تنفيذ الجرعات، وفقا للاتفاقات مع الشركة المكتشفة للقاح.

وأكد أستاذ الفيروسات أن عددا من مسؤولي الشركات المتخصصة في لقاحات كورونا، زارت مصر للتعرف على إمكانات مصر في التصنيع الدوائي، لافتا إلى أنهم تأكدوا أن مصر تتوافر بها كل الإمكانات التي تمكنها من تصنيع اللقاحات، فالقدرات التي تمتلكها مصر في التصنيع جعل الدول ترى أنها قادرة على تصنيع وإنتاج اللقاحات.