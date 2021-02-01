مالك عقار الدائري يكشف أسباب استمرار الحريق 3 أيام: المادة الخام

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها للوقوف على ملابسات حريق عقار «الأحلام» بمنطقة الهرم، بالقرب من الطريق الدائري.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الحريق ما زال مستمرًا منذ نشوبه مساء يوم الجمعة الماضي حتى الآن في مخزن عقار الدائري، وأن النيران التهمت مخزن الأحذية الذي يقع في طابقين كاملين.

مالك العقار: عطل لوحة المفاتيح وراء الحريق

وقال مالك العقار للشرطة، أن المخزن خاص به، وأنه يقوم بتصنيع «الكوتش»، ورجح أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي حدث في المخزن بسبب عطل في لوحة المفاتيح قبل 4 أيام.

وتابع مالك العقار، أثناء مناقشته أمام رجال المباحث، بحضور العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، أن المواد التي تُستخدم في تصنيع «الكاوتش» تساعد على الاشتعال، ومن ثم فهي مسؤولة عن استمرار النيران طيلة الأيام الثلاثة الماضية.

وتحفظت قوات الأمن عليه لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنه، وأيضًا الانتهاء من إخماد النيران وإجراء معاينة تصويرية، والانتهاء من تقرير اللجنة الهندسية بشأن العقار بعد تآكل جدارنه على مدار 3 أيام.

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