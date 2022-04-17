مطالب شركات الأدوية من الحكومة.. أبرزها وقف تحليل المادة الخام بالجمارك

تقدمت الشعبة العامة بالغرف التجارية بطلب إلى الحكومة، خلال مذكرة تفصيلية حصلت «الوطن» على تفاصيلها، بضرورة إعادة النظر في رسوم خدمات هيئة الدواء وسرعة إنهاء إجراءات شركات الدواء لخطابات الضمان، مع إعادة النظر فى فرض ضريبة القيمة المضافة على مدخلات إنتاج صناعة الدواء.

تحديات تواجه صناعة الدواء

وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الدواء في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن صناعة الدواء تواجة تحديات عديدة قد تسبب فى نقص الأدوية.

وأرجع «عوف» ذلك إلى عدة أسباب، منها زيادة تكاليف رسوم الخدمات الصادرة من هيئة الدواء المصرية بصورة كبيرة فى هذا التوقيت.

وتطالب الشعبة رئيس هيئة الدواء المصرية بخفض رسوم الخدمات إلى الثلث.

مطالب شركات الأدوية من البنك المركزى

وطالب رئيس الشعبة العامة لشركات الدواء البنك المركزي بإعفاء مستلزمات إنتاج الدواء من فتح خطابات ضمان على غرار الدواء.

وتابع «عوف» قائلا إن الدواء ليس مادة فعالة فقط، لكنه مادة فعالة ومواد مساعدة وعلب ونشرات والومنيوم وبى فى س، وغيرها، مشيرا إلى أن هناك تحديات عديدة أمام بعض الشركات من عمل خطابات ضمان او فتح اعتمادمستندى ولكن هناك تاخير لعمل ذلك والحل هو اعطاء الدواء اولوية قصوى فى إنهاء الإجراءات

وطالبت شعبة الدواء بإعفاء مدخلات الصناعة من ضربية القيمة المضافة طبقا لقانون رقم 3، وذلك لتخفيف الاعباء عن الصناعة، فضلا عن عدم سحب المواد الخام لتحليل فى الجمارك والتى تسبب فى تأخير الافراج عن الشحنة إضافة إلى التخزين والارضيات، حيث يتم تحليها فى معامل خاصة بهيئة الدواء المصرية لتوفير الدواء فى السوق المحلى.