حل سحري لمشكلة نفاد باقة النت قبل موعدها.. «هتدفع 30 جنيها بس»

في كثير من الأحيان يعاني مستخدمو الإنترنت المنزلي من انتهاء ونفاد باقة النت الخاصة بهم قبل موعدها، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى شراء باقة نت إضافية، حتى يتمكنوا من استخدام الخدمة حتى يأتي موعد التجديد الخاص بهم، وتوفر الشركة المصرية للاتصالات أرخص باقات إضافية لمستخدمي الإنترنت المنزلي.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات النت الإضافية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، لمساعدة العملاء على استخدام الخدمة بشكل منتظم لحين موعد تجديد الباقة المحدد من قبل الشركة، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار باقات النت الإضافية من الشركة المصرية للاتصالات والتي تبدأ من 30 جنيها، كالتالي:

أسعار باقات النت المنزلية الإضافية

- سعة إضافية 20 جيجا بايت: يصل سعر تلك الباقة الإضافية إلى 30 جنيها.

- سعة إضافية 50 جيجا بايت: يصل سعر تلك الباقة الإضافية إلى 60 جنيها.

- سعة إضافية 100 جيجا بايت: يصل سعر تلك الباقة الإضافية إلى 100 جيجابايت.

- عرض جيجا تانك 400 جيجا بايتس: يصل سعر تلك الباقة الإضافية إلى 250 جنيها.

- عرض جيجا تانك 2000 جيجا بايتس: يصل سعر تلك الباقة الإضافية إلى 1000 جنيه.