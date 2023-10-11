7 خطوات للحفاظ على باقة الإنترنت.. «هتكفيك طول الشهر»

يعاني الكثيرون من نفاد باقة الإنترنت المنزلي قبل انتهاء الشهر، وهو الأمر الذي يرجع غالبًا إلى مشاهدة فيديوهات عالية الجودة بكثافة أو تحميل أفلام ومسلسلات وألعاب بشكل مستمر أو نتيجة سرعة الإنترنت القوية التي تستهلك الميجات في أقل استخدام، ولذا هناك طريقة يمكن من خلالها المحافظة على الباقة طوال الشهر، وذلك عن طريق تقليل تلك السرعة لجعلها تتناسب مع المستخدمين وتحافظ على الباقة في نفس الوقت.

خطوات تحديد سرعة الإنترنت من إعدادات «الراوتر»

ونستعرض فيما يلي خطوات تحديد سرعة الإنترنت وفقًا لدليل المستخدم الخاص بالشركة المصرية للاتصالات:

- قم بتوصيل الحاسوب أو الهاتف الخاص بك بجهاز التوجيه «الراوتر».

- افتح متصفحك واكتب 192.168.1.1 في الأعلى ثم اضغط دخول.

- بعد ذلك قم بكتابة اسم المتسخم وهي غالبًا تكوون كلمة «admin».

- ثم أدخل كلمة المرور والتي ستجدها في ظهر جهاز الراوتر

- بعد الإدخال ستظهر لك قائمة منسدلة تختار منها WLAN.

- ثم تقوم بتغيير الـ Mode إلى خيار 802.11b/g وبعد ذلك ستجد أن خيار Rate أصبح مفعلا بقائمة منسدلة جديدة، وستجد فيها جميع سرعات الإنترنت من واحد إلى 30 ميجا.

- قم باختيار السرعة المناسبة لك واضغط على Submit.