أمين سر «حقوق إنسان الشيوخ» تدين قصف مستشفى المعمداني بغزة: اعتداء غاشم

استنكرت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالكف عن لجوئه لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها منذ قليل، مساندتها لموقف الدولة المصرية، الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي تعد قضية العرب جميعا، منوهة بأن الاحتلال بعد مرور 50 عاما على حرب أكتوبر، لم يخرج سيناء من ذاكرته، ويحاول دائما إشعال النيران في المنطقة، لعل آخرها محاولة تهجير الفلسطنيين من أرضهم إلى سيناء.

وأكدت موقف مصر الثابت حكومة وشعبا من القضية الفلسطينية، وأن مصر دائما وأبدا ستكون أول المدافعين والمناصرين للقضية الفلسطينية، حتى يحصل هذا الشعب المكلوم على حقوقه المستحقه والواجبة له، معربة عن حزنها لم تشهده غزة من قصف، لم تسلم منه حتى الحيوانات، وآخرها مستشفى المعمداني فى غزة، التي راح ضحيتها قرابة 500 شهيد.

قمة القاهرة للسلام

وثمنت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية، ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه إلى ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.