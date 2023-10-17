رئيس فلسطين يعلن الحداد العام وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مستشفى المعمداني

أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قصف مستشفي المعمداني في غزة

وكانت قوات الاحتلال الصهيونية قد قصفت منذ قليل، مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.