برلماني: قصف مستشفى المعمداني أكبر دليل على جرائم الحرب الإسرائيلية

أكد النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب أن قصف الكيان الصهيوني الغاشم لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة هو أكبر أنواع جرائم الحرب التي تخالف كافة المواثيق الدولية وتتعدى جريمة حرب إلى جريمة ضد الإنسانية في فلسطين.

جرائم إسرائيل

وقال حسام عوض الله في بيان صحفي منذ قليل إن التمادي الإسرائيلي والسكوت العالمي على هذه الجرائم سيترك آثارا سلبية تمتد لسنوات ولن تؤثر فقط على المنطقة بل وعلى العالم كله لأن المجرة الإسرائيلي تستضيف جريمة إلى جرائم إسرائيل الراسخة في أذهان العرب والمسلمين وتؤجج المشاعر والكراهية ضد إسرائيل وتلغي كل محاولات السلام التطبيع التي حالاتها إسرائيل لسنوات

العدوان الإسرائيلي

وطالب عوض الله بتدخل دولي فوري غير مشروط لوقف العدوان الإسرائيلي وتوصيل المساعدات الموجودة على الحدود منذ أيام أمام تعنت إسرائيلي وموقف عالمي متخازل خاصة من الغرب.