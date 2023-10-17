شاهد عيان يروي تفاصيل لحظة قصف مستشفى المعمداني (فيديو)

مجزرة فادحة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل وقت قليل، بعدما قصفت المستشفى الأهلي العربي المعمداني، داخل حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

شاهد عيان يروي مشهد قصف مستشفى المعمداني

خلال الدقائق القليلة الماضية، تم تداول مقطع فيديو مؤثر لأحد شهود العيان في مكان الحادث الأليم، وهو يروي لحظات من مشهد القصف على مستشفى المعمداني، ما أدى إلى إصابة والده وأخيه.

وقال الشاب الفلسطيني: «كنا منتقلين من المنزل جالسين عند خالي في المستشفى، كانوا جالسين في قلب الدار من الداخل».

وبسؤال الشاب الفلسطيني عن عدد الضحايا في قصف المستشفى المعمداني، رد قائلًا: «يمكن فوق الآلاف، ما يقارب 5 آلاف وأكثر والله، والله العظيم ضربوا المستشفى، وأخي أصيب وأبي أصيب، والله اتصابوا، لكن الحمد لله ربنا على الظالم، ربنا لا ينسانا».

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية بأن 800 مواطن على الأقل ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من المكان، كما أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، إضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.