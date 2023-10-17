إقبال كبير على حملات التبرع بالدم في مصر لصالح المصابين الفلسطينيين

واصلت جهات مصرية عديدة أمس حملات التبرع بالدم للفلسطينيين، فى إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطينى، وتعزيز التضامن العربى معه، وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملتها للتبرع، فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به على جميع الأصعدة، حيث تهدف من خلال الحملة إلى جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التى تعانى نقصاً حاداً فى مخزون الدم.

وأطلقت جامعات الإسكندرية وأسيوط وبنها والمنصورة حملات للتبرع بالدم لصالح مصابى فلسطين بالاشتراك مع أسرة «طلاب من أجل مصر»، وشهدت الحملات إقبالاً كبيراً من جانب الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تتضامن إنسانياً مع أهالى غزة، وتدعو المجتمع الجامعى لتقديم يد العون، والتبرع بالدم؛ للمساهمة فى إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لافتاً إلى أن هذه الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الدعم الفورى، والإغاثة الإنسانية؛ فى إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطينى، لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا والمصابين. وأشار إلى أن التبرع يتم من تخصيص سيارتين داخل الجامعة، أمام القرية الأولمبية، لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة للتبرع بالدم.

وواصل طلاب جامعة الإسكندرية تطوعهم للتبرع بالدم لفلسطين ضمن حملة «التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطينى»، بالتعاون مع أسرة «طلاب من أجل مصر» وبعض مؤسسات المجتمع المدنى، لليوم الثانى على التوالى، حيث جرى تخصيص 5 ساعات يومياً. وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، إن الحملة تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليومين من خلال 3 نقاط تمثلت فى مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبى، إضافة إلى كلية الهندسة للتسهيل على طلبة الكليات.

وأطلقت أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة بنها أسبوع التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين، وقال الدكتور خالد عيسوى، منسق الأنشطة بجامعة بنها، لـ«الوطن» إن الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين. وأضاف أن أسرة «طلاب من أجل مصر» حرصت على المساهمة بفاعلية كبيرة فى تقديم الدعم للفلسطينيين، وعلى مدار الأسبوع ستتم تغطية كافة الكليات بالجامعة.

ونظمت جامعة المنصورة أسبوع التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة. وقال محمد حسين مجاهد، منسق فى «طلاب من أجل مصر» إن هناك إقبالاً من المواطنين والطلاب وسنعمل على مدار أسبوع كامل، على أن تنتهى الحملة يوم الخميس المقبل.