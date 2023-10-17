مئات الجثث.. مشاهد مروعة من قصف مستشفى المعمداني بغزة

أذاعت قناة «إكسترا نيوز» مشاهد مروعة من القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت مصر قد اعتبرت عبر بيان أصدرتها وزارة الخارجية، أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.