نقيب الأطباء: ما يحدث في فلسطين درجة عالية من الإجرام

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن ما يحدث في فلسطين درجة عالية من الإجرام، وسياسة فرض الأمر الواقع، ولن ينعم الإسرائيليون بأي شيء، ويجب أن يدرك العالم أن الموضوع ليس بسيطًا، يحاولون تكريس الوضع بقدر ما يستطيعوا، فالشباب لم يعد يطيق سياسة فرض الأمر الواقع، التي لن تستمر.

إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية

أكد «عبد الحي» خلال حواره، ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة «dmc»، تخطت إسرائيل كل الحدود، وترتكب جرائم ضد الإنسانية، لا بد من وجود محكمة دولية، لما يحدث في فلسطين، ولا بد من تحرك كل الشعوب العربية وقادة العالم.

تضامن أطباء الأردن مع الشعب الفلسطيني

وأضاف «عبد الحي»، أن نقيب أطباء الأردن تحدث إليه، أول أمس، وقال أن هناك عدد كبير من الأطباء في الأردن، لديهم رغبة شديدة، للدخول عن طريق معبر رفح، أو يرسلوا تبرعات شرائح ومسامير للعظام، وكميات من المستلزمات الطبية، حتى تكون جاهزة لدخول معبر رفح.