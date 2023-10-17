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وفاء عامر ومادلين طبر تتبرعان بالدم لصالح أهالي فلسطين

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:24 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
مادلين طبر

مادلين طبر

حرصت الفنانتان وفاء عامر ومادلين طبر، على التبرع بالدم، لصالح فلسطين، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتبرعت الفنانتان، أثناء تواجدهما في الوقفة التضامنية التي نظمها اتحاد النقابات الفنية والتمثيلية والسينمائية والموسيقية، وشارك بها عدد كبير من الفنانين.

وكان فى مقدمة الحضور، خالد الصاوي، أشرف زكي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد محمود، حمادة هلال، سماح أنور، سلوى خطاب، وفاء عامر، جمال عبد الناصر، مجدي كامل، باسم سمرة، مها أحمد، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، رنا رئيس، مسعد فودة، أنوشكا، سيمون، مادلين طبر، نيرمين الفقي، لبلبة وهاجر الشرنوبي.

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