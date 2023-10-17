خبير: حزب الله لديه مخطط للاستيلاء على مستوطنات داخل إسرائيل

شدد الدكتور رفعت سيد أحمد، المدير العام والمؤسس لمركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة، على ضرورة تعمير سيناء بشكل حقيقي وكامل، من خلال إعداد ما يسمى بالقرى المقاتلة، مشيرًا إلى أن وجود قرى تحتوي على المواطنين، فهذا يؤدي إلى تأمين سيناء من خلال التنمية.

ما حدث من مجزرة فلسطينية

وتابع «سيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن ما حدث من مجزرة فلسطينية اليوم على يد الاحتلال الإسرائيلي هو امتداد لمجزة بحر البقر، معقبًا: «الكيان الصهيوني قائم على رغبة مستمرة في القتل».

الدخول البري للقوات الإسرائيلي لقطاع غزة سيؤدي إلى افتتاح أكثر من جبهة

ولفت إلى أن الدخول البري للقوات الإسرائيلي لقطاع غزة سيؤدي إلى افتتاح أكثر من جبهة من خلال ادخال حزب الله وغيره، مشيرًا إلى أن حزب الله يراكم قواته منذ 17 عامًا، وبالأمس أرسلت إليه طهرن صفقة صواريخ كبيرة، ويصل تعداد هذه الصواريخ لأكثر من 150 ألف صاروخ وقدرات حزب الله أكبر بكثير من حماس، وهذا يعني ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إذا شن حربًا على لبنان، فسيتأثر بشكل كبير.

وأشار إلى أن حزب الله لديه مخطط للاستيلاء على مستوطنات في الشمال الإسرائيلي، وليس الحصول على أسرى مثلما فعلت حماس.