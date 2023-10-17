لا تزال قوات الاحتلال تقصف قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع من انقطاع الكهرباء ونقص المواد البترولية والأغذية، لتكون آخر عدوانها مجزرة في مستشفى المعمدان في حي الزيتون في قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة لقيم القوانين الدولية والإنسانية، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عن كيفية تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل؟

كيفية تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل؟

وعن كيفية تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل؟ فتتيح المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز لمكتب المدعي العام «مكتب المدعي العام» تحليل المعلومات المقدمة إليه بشأن الجرائم المزعومة التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية «جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان».

ويمكن لأي مواطن في أي مكان تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلية من خلال لينك الكتروني تتيحه المحكمة الجنائية، ويمكن أن يختار المستخدم إمكانية تجهيل الاسم وذلك عبر خطوات بسيطة، وهي كالآتي:

الدخول على موقع المحكمة الجنائية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

استيفاء البيانات المطلوبة والتي منها منطقة النزاع «فلسطين»

كتابة الاسم ورقم الهاتف ومكان المبلغ، ادخال اسم الحادث «مجزرة مستشفي المعمداني».

وملخص واقعي للأحداث

وتاريخ الحدث،

واختيار موقع غزة من الخريطة

أخيرًا ارفاق المستندات في حالة وجودها.

مجزرة مستشفى المعمداني

وتعتبر مجزرة مستشفى المعمداني من جرائم الحرب، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيونية مساء اليوم الثلاثاء في حق الفلسطينيين ويعتبر الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم خطوة أساسية نحو محاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن محابستهم أمام القضاء الدولي، وهو ما يعتبر حق أصيل للضحايا.