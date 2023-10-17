مصر تدين بأشد العبارات قصف مستشفى غزة بهجوم شنته قوات الاحتلال

أدانت مصر بأشد العبارات قصف مستشفى غزة الذي شنته قوات الاحتلال الصهيونية، والذي أسفر عن من سقوط مئات الشهداء والمصابين من المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم الثلاثاء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية

مصر تدين قصف مستشفى غزة

وبحسب بيان الخارجية فقد اعتبرت مصر قصف مستشفى غزة بأنه استهداف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، وهو ما يعد انتهاكا لأحكام القانون الدول والإنساني، وأنه يجنب أبسط القيم الإنسانية، مطالبة قوات الاحتلال بالوقف الفوري لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالبت مصر جميع دول العالم، وبالأخص ذات التأثير بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وادانتها بدون مواربة.

وطالبت دولة الاحتلال بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح، حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

قصف مستشفى المعمداني

وقد ارتكبت قوات الاحتلال الصهيونية مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين، مساء اليوم، إذ قصفت المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة.

أسفر قصف المستشفى المعمداني الذي لجأ إليها آلاف النازحين والمرضى والجرحى جراء عدوات قوات الاحتلال على القطاع منذ 11 يومًا، عن استشهاد المئات والتي وصل عددهم بشكل مبدئي 800 شخص، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي.