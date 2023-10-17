مظاهرات في بيروت للتنديد بقصف مستشفى المعمداني بغزة كتب: حسن سمير 11:16 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بيروت الآن أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بوجود مظاهرات في بيروت، للتنديد بقصف مستشفى المعمداني في غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الصحة الفلسطينية»: انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء في غزة لا أماكن آمنة في قطاع غزة.. إسرائيل تقصف المدارس والملاجئ والمستشفيات لحظة بلحظة.. آخر تطورات استهداف المستشفى المعمداني بقطاع غزة (فيديو) 7 معلومات عن مستشفى المعمداني في غزة.. تأسس قبل إسرائيل غزة بيروت فلسطين بقلم حسن سمير