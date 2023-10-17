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مظاهرات في بيروت للتنديد بقصف مستشفى المعمداني بغزة

كتب:

حسن سمير
11:16 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
بيروت الآن

بيروت الآن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بوجود مظاهرات في بيروت، للتنديد بقصف مستشفى المعمداني في غزة.

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