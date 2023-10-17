إسماعيل هنية: المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن قصف المستشفى المعمداني مجزرة بشعة وقتل جماعي: «المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا، والاحتلال الإسرائيلي لا يحترم قيما ولا قانونا».

أضاف «هنية» في كلمة من غزة، عقب القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «لا يجوز أن يستمر الصمت الدولي، وأدعو إلى إدانة دولية واضحة وصريحة لهذا القصف، وبالنسبة إلى السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي ليكن الصوت عاليا والبيان قويا والموقف واضحا لا لأرباع الحلول أو أنصافها».

وتابع: «ثقتنا بالسعودية وبكل الدول العربية والإسلامية المستضافة غدا في جدة، لأن هذا الدم لن يضيع هدرا ولن تمر عليه هذه الأمة وهذه الاجتماعات مرور الكرام»، مشددًا في رسالة وجهها للفلسطينيين، على أن هذه المجزرة ستشكل نقطة تحول إضافي وطوفان يُضاف إلى طوفان الأقصى في وجه هذا العدو في كل مكان وعلى كل المستويات».