إسماعيل هنية: قرارنا هو أن نبقى في أرضنا.. لا هجرة أو نزوح إلى مصر

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية التحية للمسيرات التي خرجت أمس تحت القصف والطيران وهتفت للمقاومة ولكتائب القسام، قائلًا إن هذه المسيرات تؤكد أننا باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون، هذا موقف يسجل في سجل الشرف والبطولة في غزة كما كل شعبنا الفلسطيني.

وأضاف «هنية» في كلمة له عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن غزة اليوم تحت حمم النار تقول كلمتها التاريخية وتثبت حق شعبها في الوطن والأرض والكرامة والعزة، لا هجرة من غزة ولا هجرة من الضفة، لا هجرة من غزة لمصر، وأحيي موقف الأشقاء في مصر الذين يؤكدون بأن مصر، هي دولة وشقيقة وحاضنة ومرحبة بأبنائنا الشعب الفلسطيني ولكن ليس على أساس هجرة أو نزوح، ولا يمكن أن نقبل ولا تقبل.

وتابع: «أقول لإخواني في مصر قرارنا هو أن نبقى في أرضنا، وبالتالي قرارنا هو قراركم والوقوف في وجه المخطط الصهيوني المدعوم من الإدارة الامريكية سنفشله بالصمود والموقف الموحد والتضامن العربي الإسلامي والعالمي من أحرار العالم».