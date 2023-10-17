إسماعيل هنية: ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف العدو.. ولتقف الأمة صفا واحدا

ناشد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الفلسطينيين الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات للوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الغزاة.

وأضاف «هنية» في كلمة من غزة عقب القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «نحن شعب واحد ودم واحد ونصير واحد وسنصنع معا المستقبل الواعد بشعبنا الفلسطيني، شعبنا في الـ48 وفي المنافي وأدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء إلى الخروج الآن تنديدا بهذه المجزرة والوحشية وهذه الجرائم».

وتابع: «ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف هذا العدو، ولتقف هذه الأمة صفا واحدا في خندق واحد على اختلاف جغرافيتها وانتماءاتها ومذاهبها وأعراقها لأننا أمام كتابة التاريخ وأمام صفحة المجد التليد لشعبنا وأمتنا».