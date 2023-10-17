ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 301 منذ بدء طوفان الأقصى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده إلى 301 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري أعلن أن مصر ستعقد مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر.

وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.