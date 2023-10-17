حملة المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة تدين قصف مستشفى المعمداني بغزة

أدانت حملة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائلي للمستشفى الأهلي المعمداني داخل قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 500 من الفلسطينيين العزل من المرضى والأطقم الطبية.

وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حملة رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، إن ما حدث جريمة ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم الحرب باستهداف مستشفى لعلاج المرض داخل قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد كل هذا العدد من الأبرياء.

حزب الوفد

وأكد «الهضيبي» أن حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة تطالب بوقف فوري لتلك المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفا أن الحملة تضع تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله محل تقدير، وأن حزب الوفد بكل تشكيلاته والحملة الانتخابية لرئيس الوفد يدينان ما يحدث بشكل كامل ويطالبون المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف بقوة في وجه هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.