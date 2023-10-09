وصول المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة إلى مقر الوطنية للانتخابات

وصل منذ قليل، المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 ليصبح ثالث مرشح يقدم أوراقه للهيئة رسمياً.

وعن شروط الترشح للرئاسة، يجب أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتمّ توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، إلى جانب عدد من الشروط والمستندات الأخرى التي نظمتها قوانين الانتخابات الرئاسية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.