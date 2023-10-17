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مرصد الأزهر يدين مجزرة مستشفى المعمداني بغزة: وصمة عار في جبين العالم

كتب:

رؤى ممدوح
11:37 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
آثار قصف مستشفى المعمداني

آثار قصف مستشفى المعمداني

أدان مرصد الأزهر، بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 1000 فلسطيني.

وشدد المرصد على أن هذه المجزرة دليل دامغ على إرهاب هذا الكيان الذي لا يعرف إنسانيةً ولا احترامًا للقانون الدولي الإنساني، وأنها وصمة عار في جبين العالم أجمع ومنظماته المعنية التي تؤكد -يومًا تلو الآخر- أن صمتها هو وقود حرب هذا الاحتلال الإرهابي المجرم ضد الفلسطينيين.

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