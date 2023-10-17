الرئيس السيسي: أدين بأشد العبارات القصف المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع ببالغ الأسى، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، مساء اليوم، في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وتابع في تدوينة عبر الحساب الرسمي على «فيس بوك»: «أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري».