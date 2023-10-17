رئيس «الاجتماعي الحر»: نؤيد الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق «رؤية 2030» (حوار)

قالت عصمت الميرغنى، رئيس الحزب الاجتماعى الحر، إن الحزب بدأ سلسلة اجتماعات لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على مستوى الجمهورية، بمشاركة قيادات وأعضاء الحزب والأمناء فى المحافظات.

وأضافت «الميرغنى» لـ«الوطن» أن الحزب الاجتماعى الحر سوف يعمل على دعوة المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات من خلال إطلاق المبادرات التوعوية، مؤكدة دعم الحزب للرئيس السيسى لترسيخ العدالة الاجتماعية واستكمال الإنجازات، وإلى نص الحوار:

ما دور الحزب الاجتماعى الحر فى الانتخابات المقبلة؟

- بدأ الحزب الاجتماعى الحر سلسلة اجتماعات لوضع خطة دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى المحافظات على مستوى الجمهورية، بمشاركة قيادات وأعضاء الحزب والأمناء فى المحافظات، وسوف نعمل على حث المواطنين على أهمية المشاركة فى الانتخابات باعتباره حقاً دستورياً لا يمكن التنازل عنه. والحزب الاجتماعى الحر جزء من تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزباً سياسياً، وسوف نعمل جميعاً جنباً إلى جنب لدعوة المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات، من خلال إطلاق المبادرات.

ما أسباب تأييد الحزب للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى؟

- الحزب يؤيد الرئيس السيسى من أجل استكمال البناء والتنمية والوصول إلى الجمهورية الجديدة، واستمرار حالة الاستقرار الأمنى الذى ارتبك كثيراً بعد 25 يناير، وأنتهز هذه الفرصة لكى أوجه رسالة شكر لاستجابة الرئيس لنداء الغالبية العظمى من المواطنين الذين خرجوا فى الميادين لمطالبته بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والوصول إلى الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأجدد تأييد الحزب الاجتماعى الحر ومؤسساته للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وأتوجه إليه برسالة بأن: الشعب المصرى لن يخذلك أبداً لأنه شعب الأصالة وعزة النفس، راهن على شعبك ولن نخذلك يا راعى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

ما أوجه الاتفاق بين رؤية الحزب وسياسات الرئيس السيسى؟

- سياسات الحزب تتوافق مع رؤية الرئيس فى العمل على إخراج مصر من مرحلة العوز إلى الإنتاج والعمل، ونحن نرى أن «السيسى» يرسخ للعدالة الاجتماعية التى هى من أولويات الحزب، وندعمه لاستكمال الإنجازات التى تتم على كل شبر فى أرض مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتى كان آخرها القرارات التى اتخذها خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، وتمثلت فى زيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى عن صغار الموظفين، ويأمل الحزب فى المزيد من القرارات لدعم المواطن.

المرأة عاشت عصرها الذهبى فى السنوات العشر الماضية

كيف ترين وضع المرأة فى عهد «السيسى»؟

- كانت السنوات العشر الماضية بمثابة العصر الذهبى للمرأة، فقد رأينا جميعاً تقدم ملف تمكين المرأة فى عهد الرئيس السيسى بشكل غير مسبوق، ويمكن حقاً وصفه بالعصر الذهبى للمرأة لأنه بفضل توجيهات القيادة السياسية، بلغت نسبة تمثيل المرأة 28% بمجلس النواب، و32% فى مناصب الإدارة العليا، و14% فى مجلس الشيوخ الحالى، و25% فى مجلس الوزراء، و56% فى السلك الدبلوماسى، و27% فى مناصب نواب الوزراء، و31% نائبات المحافظين، و44% أعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين امرأة مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى، ووصول امرأتين إلى منصب المحافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، ونائب أول لمحافظ البنك المركزى، وأول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

ماذا ينتظر الحزب من الرئيس السيسى فى الفترة المقبلة؟

- ننتظر مزيداً من القرارات الداعمة للمواطن فى ظل الأزمات التى تشهدها مصر، نتيجة للأزمات العالمية التى أضرت بجميع الدول، وعلى رأسها تفشى جائحة كورونا ثم الصراع الروسى - الأوكرانى.

ما رأيك فى البرامج الانتخابية للمرشحين الرئاسيين؟

- باختصار شديد، نحن فى الحزب الاجتماعى الحر نؤيد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات ولا نشغل أنفسنا بأى من المرشحين الآخرين، عملاً بمبدأ أننا فى سباق، ويجب ألا نلتفت وراءنا بل ننظر إلى الأمام.

الانتخابات الرئاسية

العملية الانتخابية بدأت بقرارات وخارطة طريق واضحة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات التى نراها تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى الرئاسة، فقد تم إعلان الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات الرئاسة 2024، كما أن الهيئة أجابت عن جميع التساؤلات الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمرات السابقة، وسوف تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل.