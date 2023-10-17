نقيب البيطريين: الرئيس السيسي أطلق مشروعات لم تشهدها مصر من قبل

أكد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مشروعات عديدة تتعلق بالإنتاج الحيواني والأمن الغذائي، وتناول خلال لقاء النقابة العامة للأطباء البيطريين أمس مع حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار محمود فوزي، رئيس الحملة ووكيلها، أهمية الطفرة الحالية بمصر من مختلف المجالات.

وأوضح سليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللقاء مع حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تناولت أيضًا الحديث عن أهمية تكاتف الجميع من أجل البلاد والوقوف خلف القيادة السياسية.

نقيب الأطباء يشير إلى مبادرات الدولة

وتحدث نقيب الأطباء البيطريين، إلى دور مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لـ«البتلو» في خدمة صغار المزارعين، وتطوير الريف المصري، لرفع مستوى صغار المربيين، بالإضافة إلى مركز جديد تابع لـ«حياة كريمة»، لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، مضيفًا: «من أجل كل هذه المشروعات، ندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة».

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي استقبلت وفدا من نقابة البيطريين

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرئيسي في القاهرة، أمس، وفدا من النقابة العامة للأطباء البيطرين، وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية والمستشار القانوني، وفي بداية اللقاء رحب فوزي بالوفد، وثمن الجهود التي بذلتها النقابة على مدار السنوات الماضية مما يعكس قوتها وتأثيرها في محافظات الجمهورية، وأيضًا حرصهم على دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.