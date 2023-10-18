مشاهد الموت من داخل مستشفى المعمداني.. أشلاء داخل الأكياس

قال محمد عوكل، أحد الأطباء بمستشفى الأهلي المعمداني في جنوب قطاع غزة، إن الأرض اهتزت من تحت أقدامهم أثناء اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على المستشفى مشيرًا إلى أن السقف الخاص بغرفة العمليات سقط على الأطباء والمرضى.

قصف غرفة العمليات

وأضاف عوكل لـ«الوطن»: «كنا نجري عملية جراحية لأحد المصابين النازحين من شمال غزة وفي تلك اللحظة حدث القصف والانفجار فسقط السقف على غرفة العمليات من شدة الغارة».

وأوضح عوكل أن غالبية الشهداء والمصابين من النساء والأطفال: «المستشفى كانت تضم عددا كبيرا من النازحين من السيدات والأطفال كونها بمثابة مكان آمن لهم وفي أسوأ السيناريوهات لم نكن نتوقع ماحدث».

ولفت إلى أن الوضع عقب العدوان على المستشفى فوق طاقة البشر: «الجميع هنا في حالة ذهول والأكفان لم تعد كافية واضطررنا إلى جمع أشلاء الشهداء داخل الأكياس البلاستيكية».

وبحسب بيان وكالة الأنباء الفلسطينية فقد تم نقل المصابين والجرحى من موقع مستشفى المعمداني إلى مستشفى الشفاء في القطاع، وسط نقص حاد في المعدات والأدوات الطبية اللازمة لإسعاف الجرحي.

حرب إبادة مفتوحة

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أن ما يحدث في قطاع غزة على مدار الـ11 يومًا الماضية هي حرب إبادة مفتوحة، حيث تم استهداف المستشفي التي يتواجد بها آلاف المرضي والجرحي، الأمر الذي أدي إلى مجزرة شنيعة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن قوات الاحتلال الغاشمة استهدفت من قبل المباني السكنية والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، لتشن غارات على رؤوس من يتواجد فيها.